Un nuevo robo masivo se presentó en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), esta vez en la localidad de Kennedy, ubicada en el sur de Bogotá.

Tal y como pasó días atrás, con un joven que resultó apuñalado en otro hecho delictivo, un total de doce pasajeros fueron asaltados por delincuentes que vestían uniformes de una empresa de vigilancia y usaron armas de fuego y cuchillos para intimidarlos, según informó Citynoticias.

El terrorífico atraco ocurrió en la avenida Villavicencio, a la altura de la calle 43 sur con carrera 80B. De acuerdo con el medio citado, dos hombres abordaron el vehículo cuando ese abrió sus puertas. Uno de ellos saltó el torniquete con un cuchillo de gran tamaño, mientras el otro ingresó por la entrada principal y encañonó al conductor.

“Saltó el torniquete y el otro sujeto se subió por la puerta encañonando al conductor y empezó a girar así. ‘No me miren, no me miren, todos quietos'”, relató a Citytv Édgar Rodríguez, una de las víctimas.