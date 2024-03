El presidente Gustavo Petro se refirió al metro de Bogotá y aseguró que el tramo “subterráneo hasta la calle 127 no va, no podemos insistir”. Las palabras del jefe del Estado llegan luego de que el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, anunciara la fecha en la que arrancarán las primeras pruebas de los trenes.

(Le puede interesar: Confirman fecha para pruebas de primera línea del metro de Bogotá: “Verán trenes rodando”)

“¿Qué nos presenta este estudio y qué se podría hacer? El proyecto metro subterráneo hasta la calle 127 no va, no podemos insistir en él. Lamentablemente lo borraron siendo el mejor, tal cual se ha definido de acuerdo a las evaluaciones. Se le dijo una mentira a la ciudad, no es el mejor. La ciudad optó por otros caminos, en mi opinión, de manera engañosa y ya hoy no se puede recuperar”, aseguró el mandatario.