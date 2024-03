Por: Noticias 24/7

Lo más destacado del mundo informativo y en diferentes ámbitos. Presentamos contenidos relevantes en el mundo digital, que acaparan la atención de miles de usuarios en diferentes plataformas. Visitar sitio

En un motel de Barrios Unidos, en Bogotá, un joven fue encontrado sin vida adentro de un jacuzzi. Este crimen tiene consternados a sus familiares, ya que Andrés Felipe Ariza, como fue identificado, salió a encontrarse con un amigo de infancia en la zona T.

Luego de varios días de incertidumbre y varias teorías que circularon en las que se decía que había una mujer involucrada, la familia de ‘Pipe’, como le decían cariñosamente, decidió hablar sobre lo sucedido con el joven de 24 años. Tatiana Maldonado, prima de Andrés Felipe, dio detalles.

(Vea también: Asesinaron en Bogotá a animalista por robarle la bicicleta; daba hogar a perros y a gatos)

Tatiana, en entrevista con El Tiempo, remarcó en que ‘Pipe’ y su amigo se encontraron en un bar para hablar de sus vidas porque llevaban muchos años sin verse, y es que Andrés Felipe había regresado hace poco del país. Agregó que no entiende cómo terminaron en el motel.

Los familiares sospechan que se trate de un robo con escopolamina, debido a que cuando el amigo de Andrés Felipe despertó, intentó llamar por teléfono, pero no encontró sus pertenencias. Sugieren que hay una mujer involucrada que les suministro droga en sus bebidas: “La Fiscalía está todavía en investigación porque hay una mujer involucrada. Hay una mujer, estamos esperando a que la investigación prosiga”.

(Lea también: Hombre convulsionó y murió en un hotel de Medellín al verse con su ex luego de 17 años)

Además, dentro de la habitación, no hay ninguna señal de que hayan seguido de fiesta. “Nos tomó de sorpresa saber dónde estaba y por qué terminó donde terminó”, dijo Maldonado.

No obstante, no han tenido más información sobre la mujer y no han podido acceder a las cámaras de seguridad del establecimiento, ni al análisis forense de Andrés Felipe. Incluso, no han obtenido detalles adicionales del amigo de ‘Pipe’, ya que está hospitalizado.