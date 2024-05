Una cámara escondida sirvió para grabar unas preocupantes escenas en el sector de María Paz, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Los padres de dos niñas menores de 10 años le pusieron el dispositivo en el pecho a una de sus hijas para documentar los riesgos que a diario se enfrentan para ir a su colegio y luego regresar a casa.

“Tienen que desplazarse todos los días hasta su colegio. Salen a las 5:00 a.m., a veces van solas y a veces acompañadas de su acudiente, y tienen que caminar más de 2 kilómetros”, afirma Óscar Ramírez Vahos, concejal de Bogotá.

Las imágenes grabadas en la mañana de este jueves, 2 de abril de 2024, muestran varias de las cuadras que recorren a diario las menores de edad a través de uno de los sectores más peligrosos de Bogotá.

Se pueden ver calles inundadas de carreteros, habitantes de calle, consumidores de droga, licor, uno que otro Policía y niños con uniforme de colegio que caminan desprevenidos.

“Es riesgoso ir al colegio para un niño que salga a estudiar sin uniforme y no lo conozcan por los campaneros que están al acecho en carreras y en calles, porque hay unas fronteras invisibles muy duras” , asegura Leonel Corredor, líder social de Kennedy.

Este sector que muchos han catalogado como el nuevo Bronx de la ciudad ha sido intervenido una decena de veces por las autoridades en los últimos años, el mismo donde los vecinos han tenido que instalar rejas en sus cuadras para tratar de mitigar la inseguridad.

La familia de las menores, que pidió la reserva de su identidad por razones de seguridad, reclama la ausencia del servicio de ruta por parte de la Secretaría de Educación, una denuncia que fue llevada hasta el concejo de la capital.

“La oferta institucional de la Secretaría de Educación no les permite que la ruta las recoja, no tienen el subsidio de transporte que debería ser la alternativa y no hay oferta institucional cerca al lugar donde viven”, complementó el concejal Ramírez.