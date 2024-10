Por: El Espectador

Por segundo día consecutivo, el colectivo de vendedores ambulantes que fue expulsado del túnel del Ricaurte protagonizó nuevos incidentes de orden público. En esta oportunidad, tras la insistencia de las autoridades y de Transmilenio de despejar el espacio público de la estación, los manifestantes se enfrentaron a las autoridades en el túnel que conecta los dos extremos de la estación.

Durante el transcurso del miércoles 30 de octubre, los manifestantes efectuaron nuevos bloqueos de la troncal aledaña al Ricaurte, específicamente en la calle 13 con avenida Américas, y el corredor de la Caracas. Por casi seis horas, personal de Transmilenio, efectivos de la UNDMO (antiguo Esmad) y gestores de convivencia, se concentraron en garantizar la movilidad de los usuarios del transporte público, así como del tráfico mixto.

Entre aperturas de vía, cierres de estaciones y nuevos desvíos, los ánimos se caldearon hacia las 5:00 P.M., cuando un grupo de manifestantes decidió ingresar de nuevo al túnel de la estación y se resistió a ser expulsado de nuevo. Por consiguiente, los uniformados de la UNDMO y el personal del distrito tuvieron que evacuar el túnel y hacer presencia en el sitio para persuadir a los manifestantes de salir pacíficamente.

No obstante, al menos por gran parte de la tarde, los diálogos no han dado sus frutos, por lo cual se presentaron roces entre los manifestantes y la UNDMO en pleno túnel del Ricaurte. Por el momento, no se confirman nuevas capturas o heridos en medio de la contingencia de orden público. Cabe resaltar que el martes 29 de octubre, una persona fue capturada por protagonizar desmanes y agredir a motociclistas en plena vía pública.

Así las cosas, nuevamente 27.000 usuarios de esta troncal se vieron afectados, como resultado de los bloqueos y cierres de las estaciones que motivaron las acciones de hecho llevadas a cabo por los manifestantes. La Secretaría de Seguridad, así como Transmilenio, han sido enfáticos en que no permitirán ningún tipo de sabotaje al transporte público, y recordaron que la recuperación del espacio público es una de las prioridades de la nueva administración distrital.

Por su parte, al igual que cuando las acciones para despejar el espacio público fueron incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo, los voceros del grupo de vendedores sostienen que bloquearán la ciudad cuantas veces sea necesario, hasta que se les garantice su derecho al trabajo. De momento, no se han anunciado mesas de diálogo u otras medidas de contención para solucionar el conflicto.

El lío de los vendedores ambulantes

El Plan de Desarrollo, que adoptó la actual administración distrital, desató un revuelo entre los gremios de vendedores informales, que trabajan en el sistema masivo de transporte. El artículo de la discordia, titulado Prevención y atención de ventas informales en el SITP, ordena que para prevenir y atender el fenómeno de ventas informales en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), todas las entidades distritales, que se encarguen de intervenir y atender a la población de vendedores informales, “deberán acompañar las actividades al interior de estaciones y portales, para contribuir en la mitigación de los factores que afectan la seguridad y a reducir los riesgos en la operación, en coordinación con Transmilenio S.A.”.

Para los vendedores, con este artículo, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán estaría “criminalizando” su trabajo, en lugar de regularlo. Por eso, decidieron protestar y desde las 9:00 a.m. empezaron a llegar los líderes. Hay uno por cada portal y grupo de estaciones del sistema troncal de Transmilenio.

Entre los asistentes no solo hubo vendedores, también cantantes, raperos y artesanos. El sentimiento general es de rechazo frente al artículo pues, según ellos, pone a los más de 4.000 vendedores como ‘factores que afectan la seguridad’. “Nosotros no estamos delinquiendo”, resaltan. Sin embargo, la gran mayoría reconoce que el problema es “complejo”.