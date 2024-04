El pasado viernes, 20 de abril, se presentó un intento de robo en Bogotá, el cual fue evitado por un valiente perro que atacó al ladrón y salvó a su dueño de ser hurtado. La víctima narró el hecho en Noticias Caracol.

En videos de cámaras de seguridad se ve cuando una pareja caminaba por el norte de Bogotá, un sujeto se les acerca con un arma cortopunzante, los intimida, le quita el celular al hombre y en ese instante el perro se lanza contra el ladrón para defender a su sueño.

“Sintió que algo ocurría. A lo último, ya cuando entregué el celular, él sintió el miedo nuestro, entonces lo que hizo fue atacar y no quería soltarlo, no quería dejar de perseguirlo y yo peleando por su integridad para que no lo fuera a apuñalar e intentando persuadir al ladrón”, narró el dueño del valiente perro, en Noticias Caracol.