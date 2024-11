Entre los múltiples murales que adornan la capital colombiana, destaca uno en particular, que no solo es el más alto del país, si no de todo América Latina, pues esto ha convertido a la ciudad en un referente del arte urbano a nivel internacional.

Esta impresionante obra de arte urbano se encuentra adornada en una de las fachadas del edificio Bacatá, uno de los más altos de Colombia. Cuenta con 67 pisos y está a 216 metros de altura aproximadamente.

Este grafiti en Bogotá está compuesto por dos palabras, por un lado, está ‘INK’ y por el otro ‘Soul’, el significado está relacionado con los seudónimos de los dos grafiteros que lo hicieron, es decir, son, como sus apodos, de un chico y una chica.

Su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, en un punto altamente visible, lo convierte en un verdadero hito para los habitantes y visitantes de Bogotá.

Gracias a su altura y ubicación, el mural puede ser apreciado desde diferentes puntos de la ciudad, tanto de día como de noche. Esto lo convierte en un atractivo turístico y un punto de referencia para quienes buscan conocer el arte urbano bogotano.

¿Cómo hacer el recorrido de grafiti en Bogotá?

De acuerdo al portal de Colombia Travel, el recorrido dura en promedio dos horas y media, estos son gratis, aunque la comunidad recibe donaciones entre 20.000 y 30.000 pesos.

Este recorrido comienza en el Parque de los Periodistas, que está ubicado en el centro de la ciudad, donde estarán esperando los guías y podrán dar el tour en inglés, francés, alemán y español para cualquier turista que llegue al punto. Se podrá escoger dos horarios de recorrido, uno es a las 10:00 a. m. y otro a las 2:00 p. m.

¿Dónde es más popular el grafiti?

El grafiti es una forma de expresión artística que ha trascendido las paredes y se ha convertido en un fenómeno cultural global, pero está la parte del mundo donde es más popular y exhiben al más impresionante.

Se encuentra en Berlín, Alemania, pues allí tiene la mayor concentración de graffitis de toda Europa. En este caso, se trata de la escena de ‘El beso’ entre Erich Honecker y Leónidas Breznev.