La directora encargada de la cárcel La Modelo, Nancy del Socorro Pérez, recibió una camioneta blindada este jueves 6 de junio. Esto se da luego de que la funcionaria denunciara amenazas en su contra y en contra de los directores y efectivos del Inpec de las prisiones La Picota y El Buen Pastor.

La funcionaria había advertido las intimidaciones al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general José Gualdrón, las cuales incluían dos tipos de amenazas. Una de ellas es un plan pistola contra los funcionarios del Inpec que trabajan en tres cárceles de la ciudad.

En otra advertencia, a la directora la amenazan de manera directa y por esta razón la Unidad Nacional de Protección le mejora el esquema de seguridad.

El Inpec asegura que la mayor Pérez cuenta con seguridad de la UNP desde el año 2019, pero tenía un vehículo común y corriente. Sin embargo, tras las amenazas, le entregaron un carro blindado, con el objetivo de evitar un posible atentado contra su vida, como le ocurrió el pasado 16 de mayo al coronel Elmer Fernández.

Las autoridades informaron que la persona que habría dejado los panfletos en la cárcel La Modelo, con las amenazas contra Pérez, fue capturado. El panfleto enviado a la directora encargada de La Modelo demanda el cambio de patio de dos reclusos, dando un plazo de 72 horas para realizarlo.

El comunicado de los criminales dice lo siguiente: “Un cordial saludo, señora directora. Con el debido respeto que usted se merece, le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A, son pasilleros del pasillo 8. Si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas. Todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y la guardia”.

El Inpec habría revelado que las amenazas contra la mayor Nancy Pérez vendrían de parte de Jhon Keneber Cardes, alias ‘el Cebollero’, y no de Daniel Alejandro Serna, alias ‘Kener’, como se había creído desde un principio.