Por: El Espectador

Un altercado verbal quedó grabado por un hombre que pasaba por la carrera séptima con calle 77. En el video, el ciudadano increpa a una agente civil de tránsito para reclamarle por una supuesta falta de empatía en medio de un hecho de emergencia.

Según la persona, en su vehículo iba con un familiar que al parecer estaba infartado y para llegar a tiempo, iba a hacer un giro no permitido.

“Iba con mi tío infartado. No puedo dar toda esa vuelta. Lo dejé en el médico y me devolví para grabarle”, dice el adulto. “Tiene que cumplir la norma. No hay fila para que hagan el giro. Estaba infringiendo la norma. Si tiene alguna queja, vaya a Movilidad y dice que tuvo un inconveniente conmigo”, responde la funcionaria quien también graba con su celular.

La discusión continúa, mientras cada uno defiende sus argumentos y se amenazan con compartir los videos. “Su tío no está infartado porque usted está acá. Para eso están las ambulancias. Tengo el video donde me echaron el carro encima, tengo el video”, dice la agente civil de tránsito. “¿Cuál es su placa? ¿Su nombre? No le echamos el carro encima”, responde el señor.

¿Qué responde la secretaría de Movilidad?

El Espectador (medio aliado de Pulzo) consultó a la entidad distrital, quienes respondieron estar adelantando las investigaciones del caso.

Sin embargo, señalaron que la agente civil de tránsito al parecer por poco es arrollada por el vehículo, siendo además aparentemente insultada por otra mujer. “Luego, un residente del sector, al parecer, llega, la graba y le cuestiona lo que él considera es una mala acción”, señaló la secretaría de Movilidad.

“Es importante tener en cuenta que la guía, en este caso, no sabía que al interior había una persona con problemas de salud. Se invita a los ciudadanos al respeto y entender la labor que el personal hace en vía para la movilidad segura de todas las personas”, agregó la secretaría.