Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Jean Karlo Bermúdez Camargo, señalado como coautor del crimen contra Hernán Roberto Franco, que se perpetró al interior de un edificio en cercanías del Parque de la 93, en Bogotá.

Conforme a lo dicho por el togado en medio de la audiencia, Jean Karlo Bermúdez Camargo fue capturado en situación de flagrancia luego de intentar ayudar a escapar al sicario que disparó contra el contador.

Según lo investigado por las autoridades, el plan de escape de los señalados delincuentes no funcionó, por lo que el hoy procesado abandonó una motocicleta en vía pública y posteriormente trató de escapar. La motocicleta, que no prendió, tenía grabados números de identificación que no le corresponden.

El pasado 23 de febrero, el hoy enviado a prisión fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte de armas y receptación.

Pese al material probatorio en poder de las autoridades, Jean Karlo Bermúdez Camargo no aceptó los señalamientos que se levantaron en su contra y se declaró inocente.

“Se le da legalidad a esta formulación de imputación en la forma y para los fines procesales para los que haya lugar”, manifestó el juez del caso en aquel momento.

