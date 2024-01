Andrés Felipe Murcia, de 25 años, fue asesinado en medio de una discusión en una calle del sur de Bogotá con otro hombre, en un caso marcado por la presencia de un oficial de la Policía en el sitio que, según señalan, no actuó.

Video de riña que policía no detuvo en Bogotá y qué dijo la hermana del muerto

Las imágenes replicadas por la cuenta de YouTube de Noticias Caracol, que entrevistó a la hermana del hombre que falleció en la riña, permitieron observar lo sucedido.

Natalia Murcia relató los hechos de intolerancia en el sur de Bogotá que se presentaron hace más de 20 días y que desencadenaron en el deceso de su hermano.

“Estaba yo con mi hermano haciendo unas compras y fuimos a comer empanada que mi hermano me invitó a comer empanada en el momento él sale a echarle salsas a su empanada y se ve cuando el tipo cruza la calle le dice algo a mi hermano, lo provoca. Mi hermano entra apurado, me entrega su bolso y sale corriendo. Yo salgo a ver qué está pasando y, en ese momento, empiezo a meterme en medio entre de ellos dos para evitar una pelea, pero no es posible”, contó.

Lo cierto es que, en medio de esa discusión en la que hubo armas, la joven apuntó a un oficial de Policía que estuvo presente porque, según su relato, no la respaldó de ninguna manera.

“Hay un policía que está cruzando y no me auxilia, no hace nada. La respuesta de él es que está entregando turno. A mí me auxilian unas personas que no conozco. Ellos me llevan a hospital con mi hermano donde fallece”, afirmó.

De igual manera, la hermana del hombre asesinado cuestionó que el agresor no quedó bajo la tutela de las autoridades, a pesar de que ella rindió el testimonio correspondiente y la identificación.

“Me dijeron que lo tenían en el CAI, que si yo estaba dispuesta a ir a reconocer. Lo tenían efectivamente en el CAI, lo señalé cuando estaba en el CAI. Después me llevaron a la URI (Unidad de Respuesta Inmediata). Yo estoy segura que él estaba allá porque vi sus zapatos y que él ya iba bajando. Me llamaron a hacer reconocimiento en la Fiscalía de fotos. También lo señalé efectivamente también era él […] Esta persona es capturada, pero horas después queda en libertad y al día de hoy sigue en la calle como si nada. Él está libre en este momento como si nada hubiera pasado y en las cámaras de seguridad se ve”, relató

Natalia Murcia insistió en que no tuvo apoyo por parte del agente de la Policía que estuvo durante los hechos de intolerancia que desembocaron en un muerto en el sur de Bogotá-

“No llamó ambulancia, no se vio que me colaborara quizá ayudando a separar o agarrando al tipo porque él vio al tipo en el momento y lo único que me dijo fue: ‘Estoy entregando turno’. Él se fue y de ahí no supe más. A mí me auxiliaron fueron tres personas que estaban ahí, la dueña del establecimiento y dos testigos. No me auxilió él”, reiteró.

Lee También

Irregularidades en caso de muerto en sur de Bogotá

Al ser consultado sobre el tema por el mismo medio, John Fajardo, representante de víctimas y quien está llevando este caso, puso sobre la mesa lo que considera como irregularidades.

“Tenemos esas inconsistencias en este asunto. Aún no tenemos acceso al expediente como tal de la Fiscalía. Eso va a ser el día de hoy, pero sí genera mucha inquietud y mucha preocupación el actuar de la de la Fiscalía en este asunto porque [el señalado] recupera la libertad después de este hecho tan lamentable prácticamente 5 horas después de que lo capturan”, indicó.

Sobre los hechos de intolerancia en el sur de Bogotá que desembocaron en la muerte de Andrés Murcia, el experto dejó en evidencia lo delicado de una situación con el agresor.

“En este asunto hay un homicidio agravado por el estado de indefensión de la víctima y pues es claro que este sujeto representa un peligro para la comunidad”, remarcó.

De igual manera, el experto destacó que el procedimiento al momento de detener al agresor tuvo una falla que provocó que esa persona no quedara bajo la detención de las autoridades.

“Este primer informe debe ser dejado a disposición de la Fiscalía inmediatamente se pone a disposición el individuo que fue capturado al igual que el acta de derechos del capturado, pero en este caso al parecer según las investigaciones que se han hecho hasta el momento esos documentos no obran en el expediente lo cual genera muchas inquietudes en en este asunto que serán absueltas una vez tengamos acceso a la totalidad del expediente digital de la Fiscalía”, indicó.

Fajardo recalcó que hay especial atención en esta situación debido a que los hechos en cuestión se presentaron hace más de 20 días, por lo que hay un análisis exhaustivo.

“Esas son las inquietudes que tenemos que evidenciar una vez se examine el expediente digital para determinar si existen irregularidades en el procedimiento de la Policía o de la Fiscalía en este asunto y hay testigos de lo que ocurrió ese día”, cerró.

En esa misma línea, el informativo compartió la postura de la Fiscalía a través de un video de una representante de esa institución en el que dejó claro cómo avanza el procedimiento.

“En desarrollo de las investigaciones y de manera pronta, el ente investigador obtuvo el testimonio de tres personas que presenciaron los hechos tuvo también acceso a los registros fílmicos en los que se observa el momento en el cual la víctima fue herida. La abundancia del material probatorio permitió al fiscal del caso radicar la petición de audiencia de solicitud de imputación, la cual fue fijada por el centro de servicios para el próximo 16 de enero”, aclaró.

¿Qué pasa si un policía en Colombia no ayuda a una persona en problemas?

De igual manera, las autoridades explicaron los cargos por los que estaría bajo la mira el oficial que se vio involucrado en ese particular caso en las calles de la capital colombiana.

“Las labores investigativas y la presencia institucional han permitido que desde el primer momento el indiciado haya estado presentándose ante esta fiscal delegada y se haya mostrado interesado en colaborar con la justicia. Finalmente, la seccional Bogotá compulsó copias contra un uniformado de la Policía Nacional por la presunta omisión de socorro dentro de los hechos que son materia de investigación”, finalizó la representante de la Fiscalía.

Natalia el mensaje final para las autoridades sobre este lamentable caso y la tragedia que están viviendo ustedes como familia

yo le pido a las autoridades que por favor hagan justicia que este caso no quede impune porque yo sé que si a lo agarran pues no me van a devolver a mi hermano pero yo sé que otra familia no puede estar pasando por lo que yo estoy pasando con mi familia en este momento es lo que pido que se haga justicia que é pague por lo que hizo es lo que más pido Natalia muchísimas gracias y pues eh un dato final que nos entregan justamente las autoridades y es que de esas 300 eh 21 personas que fueron asesinadas en medio de riñas dice la fiscalía que en estos momentos hay 170 órdenes de captura por homicidio que hasta el momento no se han hecho efectivas