Generalmente, las sucursales operan de lunes a viernes en jornadas continuas de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Por ejemplo, la oficina ubicada en la Carrera 7 No. 71-48 en Bogotá sigue este horario estándar.

Algunas sucursales ofrecen horarios extendidos para brindar mayor comodidad a sus usuarios. Estas oficinas amplían su servicio en horas adicionales durante la tarde y, en ciertos casos, también los sábados.

Por ejemplo, la sucursal de la Avenida Pepe Sierra No. 15-45 en Bogotá atiende de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., reanudando de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Estos horarios extendidos son fundamentales para adaptarse a las diversas necesidades de los clientes, permitiendo realizar transacciones fuera del horario laboral convencional.

Esta flexibilidad es especialmente valiosa para quienes no pueden acudir al banco durante las horas estándar, facilitando la gestión de sus operaciones financieras sin interrumpir sus actividades diarias.

Banco de Occidente oficinas con horario extendido

El horario adicional de atención se refiere a las franjas horarias en las que ciertas sucursales extienden su servicio más allá del horario regular. Este horario adicional puede incluir tardes, noches o fines de semana, dependiendo de la sucursal y la demanda de la zona.

Por ejemplo, la oficina de la Calle 87 No. 10-93 en Bogotá ofrece atención adicional de lunes a viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Es importante destacar que estos horarios pueden variar según la ubicación y las políticas internas del banco. Por ello, se recomienda a los clientes verificar los horarios específicos de la sucursal que desean visitar.

Para obtener información actualizada y precisa sobre las oficinas y sus horarios, el Banco de Occidente pone a disposición de sus usuarios un buscador en línea, donde se pueden consultar las direcciones, horarios y servicios disponibles en cada sucursal.

