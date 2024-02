En la madrugada del miércoles 14 de febrero se presentó un robo cerca al cerro de Monserrate y la víctima de los hechos fue el ciclista profesional Santiago Cortés, quien se dirigía a la subida del reconocido sitio en Bogotá para una sesión de fotos.

“Estando a unos 200 metros del semáforo para llegar a las casetas me aparece un tipo, salió de unos matorrales, y se me atraviesa al frente, a la mitad de la calle. Intento esquivarlo y, a lo que intento esquivarlo, creo que llevaba un arma aturdidora o de balines y me dispara y me golpea en la ceja, me empuja de la bicicleta y me deja tirado en la calle y se lleva la bicicleta”, comentó Santiago Cortés en Caracol Ahora.