Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El Acueducto de Bogotá advirtió que, dados nuevos procesos de mantenimiento en la ciudad, el agua puede volver a salir amarilla, como se venía presentando hasta hace un par de semanas.

Según la entidad, este hecho no genera algún tipo de riesgo para la salud de los ciudadanos o no quiere decir que el agua no sea potable.

(Vea también: Mujer salió afectada por agua amarilla en Bogotá: metió la ropa a lavar y le quedó tenaz)

Dicen desde el Acueducto que la situación se presenta porque hay efectos sobre las sequías del Fenómeno de El Niño en los niveles de agua que requiere Bogotá.

Puntualmente, el Acueducto señala que el mantenimiento se da por los niveles bajos en los embalses de Chuza y San Rafael, lo que lleva a continuar con el cambio de condiciones operativas en el sistema de abastecimiento de la ciudad de Bogotá y municipios vecinos.

“Esto implica una modificación en el volumen del agua transportada por las tuberías de salida de la planta Tibitoc; lo anterior puede generar, en los próximos días, cambio en el color del agua en alguno de los sectores de los cuadrantes delimitados a continuación”, agrega el Acueducto.

(Vea también: Límite que tendrán personas en Bogotá para consumo de agua; verán duro cobro si se pasan)

🌇 Por esta razón se puede presentar coloración en el agua en sectores del norte y occidente de Bogotá. 💧 — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) February 14, 2024

¿Cuáles son las zonas de Bogotá que pueden ver cambios en el color del agua?

Sector norte de la ciudad de Bogotá: desde la calle 116 hasta la calle 193, entre carrera 7 y el límite del río Bogotá.

Sector occidental de la ciudad de Bogotá: desde la calle 80 hasta la calle 60 Sur, entre la carrera 68 y el límite de río Bogotá.

También se podría presentar coloración en los municipios de Chía, Cajicá, Cojardin, Funza, Mosquera y Madrid.

Aseguran desde el Acueducto que la misma Secretaría de Salud ha llevado a cabo estudios y análisis sobre la potabilidad del agua en Bogotá y ha encontrado que no reviste riesgo alguno para la salud de quienes la consuman.

Lee También

En todo caso, recomienda el Acueducto para bajar el nivel de coloración del agua:

Abrir la llave, dejar correr el agua. Si persiste la coloración informar a la Acualínea 116

Se abrirán algunos hidrantes en la ciudad con el fin de retirar el agua con cambio de color. “No se alarmarse si se observa esta situación en las calles, son maniobras controladas”

Verificar la coloración del agua antes de lavar ropa blanca

Recomendado: Exceso de consumo del agua generará un mayor costo en Colombia