A través de su cuenta de X, la periodista de City TV Angie Téllez denunció que desde hace casi un año es acosada por un hombre, quien le manda videos a WhatsApp tocándose y mostrándole sus partes íntimas.

La mujer le contó a este diario que el sujeto le escribió por primera vez en mayo de 2023, cuando le envió mensajes intimidantes y un video.

“Después, para esas mismas fechas me escribió a través de WhatsApp y me enviaba mensajes a través de otros grupo que él creó, me decía cosas obscenas, que estaba rica, que estaba buena y demás”, mencionó Téllez.