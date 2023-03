La cantante de música popular aseguró que el caso se presentó en el barrio Perdomo (ver mapa), en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, después de que ofreció un concierto.

Alisson Villalba indicó en Noticias RCN que llevó a un colega que se desempeña como artista urbano a un establecimiento en el que ambos cantaron en la mencionada noche.

El problema sucedió cuando ambos tomaron un taxi y ella le solicitó el pago de su parte, 15.000 pesos. En ese momento, de acuerdo con el relato,él reaccionó con violencia al afirmar que a ella la remuneraron por su presentación, a pesar de que habían quedado en que ninguno cobrara.

“Él se me alzó encima. Él es una persona gorda, es obesa. Se me puso encima, me amarró los pies y no pude devolverle los puños que él me daba”, aseguró la joven.