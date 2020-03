Carolina Urrutia —cabeza de la entidad— destacó, en rueda de prensa, que los incendios forestales en el Caribe, el Magdalena medio y los Llanos orientales inciden negativamente en la calidad del aire de Bogotá.

La secretaria de Ambiente agregó que los vientos que atraviesan el país son un factor determinante para que los índices de material particulado no cedan en el aire capitalino, por lo que se mantendrá la emergencia el tiempo que sea necesario.

Esta determinación hace que el pico y placa extendido para carros y motos particulares se mantenga para este finde de semana. Así pues, este sábado 14 de marzo la restricción será para las placas terminadas en número par, de 6:30 de la mañana a 6:00 de la tarde.

De igual forma, los vehículos con placas terminadas en número impar no podrán salir este domingo, de 6:30 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Así continúa la restricción para este fin de semana:

— Secretaría de Ambiente 𓆉 (@Ambientebogota) March 13, 2020