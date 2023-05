En la mañana del pasado lunes, 29 de mayo, se reportó un nuevo caso de abuso a una mujer en Bogotá. La víctima fue una enfermera, de 25 años, quien afirma que fue perseguida por un hombre tras bajarse en la estación Nariño de Transmilenio, sobre la Avenida Caracas con calle 10 sur.

Según la información que se conoce hasta el momento, la mujer fue intimidada por un hombre que al inicio hurtó sus pertenencias e incluso le pidió la contraseña tanto de su celular como de sus cuentas bancarias y aplicaciones móviles.

Todo esto mientras la amenazaba con un arma cortopunzante que incluso llegó a acercarle a la altura del estómago.

“Él me llevó primero a un parque, me sentó en una silla y me dijo que abriera todas mis aplicaciones en mi celular. Ahí pasaron unos 20 o 30 minutos. Todo esto pasaba mientras me amenazaba. Me robó todas mis pertenencias con un arma blanca que me puso en la parte del abdomen y me llevó a un parque que queda por detrás de donde yo trabajo”, narró la víctima a ‘CityNoticias’.

Conforme con su relato el sujeto le pidió que se portara de manera cariñosa con él para no despertar sospechas e incluso le pidió que lo besara como si fuese su pareja. Petición que le hizo para dejarla ir; sin embargo:

“Él me dice que me va a dejar ir, pero que no mire a nadie, que si lo hago me ataca. Caminamos dos cuadras, me tenía abrazada y con el cuchillo en el abdomen, y me dice que le dé un beso como si fuera mi pareja, dice que me va a ir ya. Después me mira de arriba a abajo y me dice ‘Usted está muy rica, ¿quiere que le devuelva sus cosas?’ Yo le dije que no, que se quedara con todo; pero déjeme ir por favor”, evoca la mujer.