Los habitantes de los barrios El Salvador, La Asomadera No. 1, Loreto, La Asomadera No. 2, San Diego y La Asomadera No. 3 vieron cómo antes del mediodía no salía agua de sus grifos por cuenta de un daño en una de las tuberías de la red de suministro.

Según EPM, esto ocurrió por una fuga en el codo de anclaje de una de las tuberías, por lo que fue necesaria la intervención de una de las cuadrillas y, a su vez, suspender el suministro de agua a 8.523 usuarios del oriente de Medellín.

Las zonas afectadas están en las siguientes direcciones: de carrera 30 hasta carrera 32 entre calle 27 y calle 28, de calle 29 hasta calle 34 entre carrera 30 y carrera 35, de calle 34 hasta calle 36 entre carrera 29A y carrera 34F y de calle 36 hasta calle 39 entre carrera 33 y carrera 30.

A los usuarios afectados, EPM pide tener paciencia, ya que se tiene previsto restablecer el servicio en el menor tiempo posible. No se anunció, de momento, alguna ruta de recorrido para los carrotanques.

Si tiene alguna inquietud, se puede comunicar al teléfono 604 4444115 o consultar en www.epm.com.co o en el Twitter @epmestamosahi.