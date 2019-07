La Aerocivil informó que en el momento en que un jet ejecutivo chárter mexicano efectuaba su despegue, en la tarde de este martes, se le estalló una llanta y desde entonces está obstruyendo la pista sur.

La autoridad aeronáutica añadió en un comunicado que “la destrucción total de las llantas ha dificultado la remoción de la aeronave sin que se vea afectada su estructura”.

También señalaron que personal de la aerolínea, que no detallaron, está trabajando para solucionar el incidente pero que lo están haciendo “con equipos especiales que demandan mayor tiempo para el restablecimiento de la operación”.

Decenas de vuelos se han visto afectados, algunos tienen retrasos y otros fueron cancelados. Según Caracol Radio, se trata de al menos 80 trayectos afectados que intentan entrar y salir de la capital y pertenecen a aerolíneas como Avianca, Viva Air, Easy Fly y Latam.

Además, hay algunos vuelos internacionales afectados, según le confirmó un pasajero peruano a la emisora:

“Llevo unas tres horas esperando en el aeropuerto Jorge Chávez [de Lima] para ir a Bogotá y aún no me llaman porque hay problemas en las pistas del aeropuerto y no puede ser que algo esté pasando en la principal terminal aérea de Colombia y tarden tanto para solucionarlo. No puede ser, ya me estoy cansando de estar acá y no puedo irme”.