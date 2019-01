La grabación, que según el fiscal Néstor Humberto Ramírez la obtuvieron del sistema ‘Esperanza’ de la Fiscalía General, en el que quedan registradas las comunicaciones de presuntos criminales a los que se les hace seguimiento, la difundió Noticias RCN y en ella se escucha:

– Carvajal: Es que no hay señal

– Alias ‘James’: ¿A dónde?

– Carvajal: Acá que estoy arriba. Dorado; Los Laches, Dorado… Pues no ve que pusimos la bomba en el General Santander y tocó venir a encaletarnos.

– Alias ‘James’: ¿Cómo así? [Silencio] ¿Que qué, que qué? La bomba en el general, ¿Qué es lo que dice? [Risas] ¿Qué pusieron la bomba en dónde?

– Carvajal: Háblelo, ¿qué hay que hacer?

– Alias ‘James’: ¿Qué tiene la bomba qué?

– Carvajal: Nada, nada… están grabando… ah, este teléfono

– Alias ‘James’: Pero ero usted si se escucha, ¿qué hay que hacer?

– Carvajal: No sé, dígame usted

– Alias ‘James’: Cuándo va a ir a reclamar los recibos

Este es el audio:

Justamente, en el barrio Los Laches de la localidad de Santa Fe fue capturado horas después de la explosión en la Escuela General Santander por la que murieron 20 cadetes. Este es el informe completo del noticiero:

Exclusivo | Nuevos elementos de la investigación por el atentado contra la Escuela General Santander https://t.co/NWQz3xNNXd pic.twitter.com/UydbNJQ665 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 23, 2019

Adicionalmente, según el noticiero, alias ‘James’ se presentó ante la Fiscalía y confirmó que Carvajal sí lo llamó y que esa conversación no se trató de una broma, tal como lo afirmó el detenido en la audiencia de imputación de cargos.

En este punto, cabe resaltar que la Fiscalía dio con esta llamada precisamente porque tenía interceptadas las comunicaciones del interlocutor de Carvajal pues aparentemente pertenece a una banda narcotraficante, aseguró Semana, en días pasados.

La revista no detalló si ese hombre tenía órdenes de captura vigentes, pues llama la atención que haya acudido sin problemas ante la Fiscalía a entregar esa declaración.