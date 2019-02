Los ladrones les apuntaron con arma de fuego, abrieron la puerta del vehículo, que Orlando Liñan conducía, y les quitaron algunas de sus pertenencias, entre ellas el celular, y los papeles de identificación de Deimer Toncel, comentó el cantante en su cuenta de Instagram.

El atraco sucedió en Valledupar, cuando el intérprete de Diomedes, en la novela del ‘Cacique de la Junta’, llevaba a su guacharaquero a su casa, pues lo había invitado hacer parte de uno de los ensayos ya que se encuentra incapacitado, precisamente porque hace un mes fue víctima de un robo, donde le apuñalaron una de sus muñecas y le quitaron el celular.

Por suerte para los músicos, el susto no pasó a mayores, y su integridad física no se vio afectada. No obstante, para Liñan la inseguridad cada vez es más “complicada” en el país por lo que pidió ayuda a sus seguidores para recuperar los documentos de Toncel.