El oficial Peña después del asesinato de Becerra y durante el proceso judicial fue ascendido de su cargo de mayor a teniente coronel. Recientemente fue promovido a uno de los grados más importantes dentro de la Policía, el de coronel, de acuerdo con Noticias Uno.

Pese a que el proceso en su contra no ha concluido y no ha sido declarado inocente, dice el noticiero, la institución ha permitido dos ascensos en estos casi 8 años.

“Es algo que nos sorprende porque el mayor Peña fue imputado y, aparte de eso, fue acusado. Existe un escrito de acusación contra él”, manifestó Gustavo Trejos, papá del joven grafitero asesinado, que para la fecha de los hechos era menor de edad.

La investigación en la que está involucrado el coronel Peña está relacionada con un supuesto ‘falso positivo’ donde el patrullero Wilmer Alarcón, prófugo de la justicia, le propinó un disparo por la espalda a Becerra. Minutos después la escena del crimen fue alterada para “hacer pasar al grafitero como un delincuente y justificar por qué [el uniformado] le disparó”, recapitula el informativo.

Según conoció Noticias Uno, entre los oficiales que estuvieron en el sitio de los hechos esa noche está el coronel Peña, que para esa época era subcomandante de la estación de Suba.

“[Coronel Peña] Es uno de los oficiales que aparentemente hizo presencia en la escena del crimen y de los que sabía que no existían armas en escena del crimen, y a pesar de eso permitió que se siguiera con el falso positivo”, argumentó el papá de la víctima.

El oficial Peña en su momento dijo que en el sitio del crimen hallaron un arma de fuego, pero esa versión la contradijo el teniente Carlos Hurtado Villamil en una declaración a la Fiscalía.

“El subcomandante de la estación, el señor mayor Harvey Peña me ordena que le pase el informe con lo que a mí me conste o haya evidenciado. Al pasárselo contenía una sola hoja, lo cual generó el enojo de mi mayor al leerlo por lo sucinto de este. Preguntado qué dónde relacionaba el arma hallada en el lugar de los hechos, respondiéndole que yo había leído el BIP (Boletín Informativo Policial) donde no se hacía alusión de ello, y por tanto no relacionaba sino lo que me constaba y me ordenó irme a descansar”, describe la versión del teniente citada por el medio, que agrega:

“A mitad de semana aproximadamente de ocurrido el hecho, me enteré que en el lugar de los hechos había aparecido un arma de fuego y que ya estaba en poder de la Fiscalía, la cual no había sido encontrada en el momento de las inspección al lugar de los hechos”.

Pese a las presuntas irregularidades, en las que también desapareció un libro del CAI La Alhambra donde se registraron todos los hechos en torno a la muerte de Becerra, al parecer el oficial sigue con su carrera sin ninguna dificultad.