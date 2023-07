Aunque en los días recientes cayó menos agua, esto no quiere decir que se acabaron las emergencias por las lluvias en Antioquia. Al menos así ocurrió en el municipio de Anorí, Nordeste antioqueño.

Por cuenta de una fuerte precipitación ocurrieron tres tipos de emergencias que dejaron a más de 60 familias damnificadas y a seis propiedades en alto riesgo.

Las emergencias se registraron tanto en la zona urbana como en la rural por cuenta de este combinado de situaciones: un vendaval, un deslizamiento de grandes proporciones y una creciente súbita.

El vendaval y la creciente súbita provocaron que las familias resultaran damnificadas por la pérdida de cubiertas de sus casas y daños en sus enseres por el agua que se filtraba, bien fuera por debajo de sus puertas o luego de que sus techos salieran disparados por los intensos ventarrones.

Un deslizamiento a la altura de la vía que comunica a las veredas Liberia y Charcón dejó a seis viviendas con riesgo de colapso, por lo que las familias debieron ser desalojadas y albergadas donde familiares y vecinos.

Desde el Dagran indicaron que en la localidad, ubicada a 172 kilómetros de Medellín (3 horas y 50 minutos de viaje por carretera), ya se encuentra un equipo técnico compuesto por geólogos, ingenieros y profesionales en manejo de desastres para que apoyen en la atención de la emergencia, caracterización de afectados, verificar condiciones de riesgo y emitir recomendaciones al municipio de cómo proceder.

Esta emergencia se produjo por cuenta de unas lluvias focalizadas que se generaron a raíz de las altas temperaturas que se registran por estos días en todo el departamento, por lo que se recomienda no bajar la guardia en cuanto a la atención de emergencias se refiere.

“Recordemos que ya estamos en la temporada de menos lluvias, pero esto no significa que no deja de llover. En esta temporada podrían presentarse eventos de alta intensidad, por eso no podemos bajar la guardia. Estas fueron unas lluvias focalizadas, pero en gran parte del departamento están presentes las altas temperaturas”, dijo Gómez.