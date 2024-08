Por: El Colombiano

Conductores de un bus y un particular protagonizaron este miércoles una batalla en plena vía al Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia. El hecho quedó grabado en video y fue publicado por MiOriente, quienes mostraron el momento en que el bus no dejó que el vehículo particular se adelantara, pero este último después logró superarlo para vengarse.

El chofer de la camioneta, ya adelante del bus, empezó a moverse con lentitud para que el otro conductor se desesperara. Esto duró varios minutos y dificultó la movilidad en ese sector.

La situación causó molestia en los que se transitaban por esa vía, pues argumentaron que el vehículo particular, aparte de adelantarse por una zona prohibida, también estaba incurriendo en la provocación de un accidente.

Los usuarios en las redes sociales comentaron debajo del video y escribieron que la imprudencia no debe ser aceptada en este tipo de casos.

“El imprudente fue el conductor de la camioneta, uno no adelanta por la derecha y menos por la cera donde además transitan peatones y bicicletas. Por eso tantos accidentes por la irresponsabilidad e imprudencia. Deberían multar al de la camioneta”, escribió una usuaria.

“Que lastima, hoy subirse a un vehículo o motocicleta es como subirse a un ring de boxeo. De valientes está lleno el cementerio”, comentaron.

“Esto pasa porque los conductores de estas unidades no respetan a los carros pequeños, muchas veces abusan de la velocidad y su tamaño”, explicó un internauta.

