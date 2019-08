Durante el diálogo, el líder del Centro Democrático se refirió a los comentarios de gente que lo quiere y también de quienes lo odian. Y, puntualmente, habló de los jóvenes a quienes, según él, no les han dicho la verdad.

“Ha habido mucha desinformación. Por ejemplo, a los muchachos no les han contado y no les dicen en las universidades ni en los colegios qué era el país del 2002, cuánto mejoró sin que hubiera quedado un paraíso entre 2002 y 2010 (…) lo único que les dicen es ‘Uribe paramilitar’. Hay universidades donde no dejan discutir”, señaló.

“Me viven maltratando la honra ante esa nueva generación que no tiene por qué saber qué era el país y cómo quedó, y no dejan que haya debate”, agregó el expresidente Uribe.

“A los muchachos no les han contado cómo era el país de 2002, ni cuánto mejoró.” @AlvaroUribeVel #UribeEnLaW pic.twitter.com/IqghPit8bU — Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) August 21, 2019

Ante esto, el también expresidente Pastrana aprovechó el comentario e insinuó en su cuenta de Twitter que la gente no sabe cómo le dejaron el país a él en 1998 y los logros que, según dice, alcanzó cuando estuvo en el poder.

“Ni el (país) que nos dejaron en 1998 y cuánto mejoró”, aseveró Pastrana.

Ni el que nos dejaron en 1998 y cuánto mejoró. https://t.co/SvPk0crBEr — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) August 21, 2019

Tan pronto publicó el mensaje, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar y los usuarios le pasaron factura ante su gestión, que muchos calificaron de “pésima”.

Estas son algunas de las críticas en contra de Pastrana por subirse al ‘bus’ de Uribe:

Pues en 1998 se dispararon los homicidios, asesinatos e intensidad del conflicto, que estaban un poquito más abajo años atrás. Fuente: ACNUR pic.twitter.com/fsPWFXD3Fw — steven arce (@stevenarce) August 21, 2019

El concuñado quejándose… Qué circo es el uribismo. — Eduardo Arias (@Ariasvilla) August 21, 2019

Usted fue el autor del 2X1000, para ayudar a la banca. Usted es igualito que su papá: en lugar de solucionar el problema de energía en el Choco, lo que hizo fue dejar licitada otra pinche interconexion eléctrica: Virginia – Certegui, como su papá dejo otra pinche interconexion. — L. Josy. Diaz. R. (@ljdr7) August 22, 2019

No sea payaso señor.. Que usted no es un santo ni él el salvador.. La juventud de ahora ya tiene pensamientos autónomos ya no se deja llevar por lo que diga ese señor.. — Lüüïs Väsqüëz (@luixz5551) August 22, 2019

Lo más chistoso es que Uribe dice que cuando el agarró la presidencia el país estaba vuelto mierda y pastrana mostrando su total estupidez saca pecho de eso. Jejejjee — samuel (@sambay80) August 22, 2019