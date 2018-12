Esta fue la publicación del expresidente:

La extraña frase de Uribe dio para todo tipo de comentarios. Incluso algunos consideraron que con ‘los gatos’ se refería a sí mismo y a los demás senadores del Centro Democrático, pues luego de que las personas asistentes a las tribunas del Senado lanzaron los animales, él subió hasta allí a hablar con ellas.

El senador conversó con los que estaban ubicados más cerca del punto donde lanzaron los roedores y les dijo que ya no importaba tanto lo qué lo habían hecho, sino quién los había mandado; intentando asumir la investigación como si fuera el gato cazando ratones.

Por otro lado, recibió diferentes tipos de respuestas, tanto positivas como negativas:

recuerde presidente Alvaro Uribe Vélez que no está solo y eso nos hace unirnos más cada día., por siempre mi presidente.

Usted no piensa en los pobres ratoncitos que tuvieron la desgracia de estar cerca suyo? A puesto que ya ni vivos estarán los pobres roedores. Si aparecen con camuflado y botas al revés ya sabremos quién fue :c

Claro que no, si algo saben los gatos hacer es escabullirse 😉

Alvaraco usted no duerme. Así tendrá la conciencia…Oiga no ofenda a los gatos, ellos no se comparan con escorias como usted.

