La periodista no dejó pasar el espacio que concedió el senador desde su hacienda El Ubérrimo, en Córdoba, y lo interrogó sobre la gestión de poco más de dos meses que lleva Claudia López en el segundo cargo más importante de Colombia.

“¿Le ha gustado Claudia López como alcaldesa? Yo lo he visto piropeándola mucho”, le dijo Vicky, en Semana.

Luego de la pregunta, el expresidente respondió sin mayor interés, ni emoción alguna.

“No, no me parece que (…) la manera como enfrentó a los muchachos de la U. Distrital es conveniente. Un día la manera como utilizo un día el Esmad es conveniente. Otro día que se negó a hacerlo yo no estuve de acuerdo con ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinar la gestión de ella con la menor subjetividad posible”, afirmó el expresidente en Semana.