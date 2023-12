Colombia se despertó con la noticia del fallecimiento de Hernán Martínez Torres, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Álvaro Uribe. Reconocido por su destacada trayectoria y contribución al sector energético.

La noticia del deceso de Martínez Torres conmovió a la comunidad política y energética del país. Durante su gestión como ministro, contribuyó al diseño y ejecución de políticas que impulsaron el crecimiento y la sostenibilidad en el ámbito de la energía.

(Vea también: Uribe, feliz por fuerte postura de Milei en Argentina contra protestantes; lo felicitó)

Precisamente, el expresidente Álvaro Uribe lamentó la muerte del exfuncionario de su gobierno entre 2006 y 2010, y envió un mensaje de a apoyo a su familia por la perdida del oriundo de Cartagena.

“Me entristece profundamente el fallecimiento de nuestro ex Ministro Hernán Martínez. Realizador, de inteligencia rápida. Amigo en todas las horas. Compañero de nuestra lucha doctrinaria. Quedo sin un gran interlocutor.”, manifestó Uribe en su cuenta de X.

Me entristece profundamente el fallecimiento de nuestro ex Ministro Hernán Martínez. Realizador, de inteligencia rápida. Amigo en todas las horas. Compañero de nuestra lucha doctrinaria. Quedo sin un gran interlocutor. Solidaridad María Consuelo, hijos (as), familia querida

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 28, 2023