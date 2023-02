Pese a la solemnidad y optimismo con el que el presidente Gustavo Petro presentó su reforma a la salud, parece que dentro de su propio gabinete persiste cierto descontento y oposición a la iniciativa. La cara más visible de ese rechazo ha sido el ministro Alejandro Gaviria, hoy en la cartera de Educación, pero que tiene la autoridad de haber sido ministro de Salud durante ocho años en el gobierno de Juan Manuel Santos.

En las últimas horas, Gaviria –quien desde antes de conocer el texto expresó reparos al revolcón que planteó el Ejecutivo–, habría arreciado en sus críticas a la iniciativa e inclusive, podría estar contemplando dar un paso al costado del gobierno Petro.

¿La razón? Un descontento que habría subido de tono porque sus comentarios y objeciones a la reforma no habrían sido tenidos en cuenta a la hora de radicar el proyecto en el Congreso de la República. En otras palabras, se sintió ninguneado en la discusión. “Es un momento delicado para él y podrían darse anuncios”, admitió a EL COLOMBIANO una fuente cercana al funcionario.

Si bien la iniciativa no contempla eliminar las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), las obliga a hacer un proceso de territorialización y las convierte en operadores de Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (CAPIRS), encargados del cuidado de la salud y prevención de la enfermedad.

A principios de mes se conoció un texto del ministro, en el que advertía que “el sistema actual es producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo” y que “destruirlo sería un suicidio”.

El funcionario había planteado sus interrogantes durante un consejo de ministros, en el que, entre otros temas, se abordaron las estrategias que la Casa de Nariño impulsará el primer semestre del año para sacar adelante sus reformas estructurales a la salud, la justicia y las pensiones, entre otras.

“Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico (…). Eso no ha ocurrido con la reforma de salud que ahora se propone. El diagnóstico no es claro. Pareciera insinuar que todos, o la mayoría de los problemas, se originan en la administración (privada o no pública) del sistema. Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales. No es así”, leyó Gaviria en la reunión.