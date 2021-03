Primero, el alcalde informó sobre la captura del presunto asesino de la bebé Celeste, la menor de un año que perdió la vida en la mañana del martes luego de durar 2 días con muerte cerebral en un hospital de Cali.

Luego, Ospina confirmó que experimentaba varios síntomas que confirmarían su contagio:

El alcalde caleño indicó que se ponía inmediatamente en aislamiento y detalló que solo hasta este jueves se practicará una prueba para confirmar el diagnóstico.

Este fue el mensaje del burgomaestre:

La mala, dado que tengo fiebre de 38.6, falta de aire, malestar general, escalofríos, mareo y tos. He decidido ingresar en aislamiento estricto, mañana me realizaré prueba para Covid. No quisiera tener la manifestación severa .

— Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 4, 2021