green

“Hace días un hombre se me acercó acá en Barranquilla y me dijo que mi mamá estaba con vida y lo sé porque me dijo algo que solo nosotras sabemos”, aseveró la hija de la excongresista al periódico barranquillero en un comentario que, según ese diario, fue hecho “fuera de cámara”.

Aunque la joven no reveló el nombre de su fuente, el hecho de que el mensajero supiera, según el relato de Merlano Manzaneda, un secreto que solo madre e hija conocían, indicaría que el presunto emisario podría haber tenido contacto reciente con la prófuga exsenadora.

“Yo sí creo que está viva, aunque tengo más de un mes sin hablar con ella”, añadió en la entrevista con El Heraldo, medio al cual también le expresó que prefiere no pensar en la posibilidad de que su madre esté muerta.

“La forma en la que yo creo que me comunico con mi mamá es que sé que ella, donde está, abre Instagram y ve mis historias, me ve bien y me ve tranquila. No quiero pensar en que me dirán que está muerta y sé que no va a pasar”, aseveró al rotativo regional.

La tranquilidad manifestada por Aída Victoria aludiría a comentarios que, según declaraciones del analista Ariel Ávila en La W, se estarían haciendo en la costa Atlántica sobre la suerte que correría la exparlamentaria tras su fuga el pasado 1 de octubre.

“¿Merlano nunca más va a aparecer? Lo que se está diciendo en el submundo de la costa Atlántica es que ella no vuelve a aparecer viva”, precisó Ávila en el diálogo que sostuvo el 9 de octubre con ese medio radial.

Pero ese no ha sido el único comentario público que se ha escuchado sobre los peligros que rodearían a la exsenadora barranquillera. En entrevista con Blu Radio, la reclusa Tatiana Oliveros afirmó el pasado viernes que su entonces compañera de patio en El Buen Pastor había expresado temor por su vida antes de su fuga.

“Lo que si tenía temor yo era, después de la sentencia que le dieron, que atentara contra su vida, porque eso sí lo manifestó, que ella en diciembre no estaba en ese lugar, que prefería acabar con su vida”, sostuvo Oliveros en ese medio radial, donde además indicó que Merlano se sentía amenazada de muerte y temía por su seguridad en la cárcel.