Por: LO QUE PASA EN BUCARAMANGA Y COLOMBIA

Un trágico accidente ocurrido la tarde del viernes 18 de octubre en Barranquilla dejó como saldo la muerte del patrullero Luis Ángel Pertuz Mantilla y a su compañera, la patrullera Ximena Contreras, gravemente herida.

El choque, que involucró una motocicleta de la Policía Metropolitana y un taxi, se registró en la intersección de la calle Murillo con la calle 30, en el barrio Chiquinquirá. Según las primeras versiones, los uniformados se desplazaban en su motocicleta cuando, al llegar al cruce mencionado, colisionaron de frente contra el taxi. Testigos presenciales y personal de la Policía que acudió al lugar brindaron los primeros auxilios, trasladando a las víctimas a distintos centros médicos de la ciudad.

Contreras fue llevada de inmediato a la clínica Centro de Barranquilla, donde su estado de salud es crítico y sigue bajo cuidados intensivos. Por su parte, Pertuz Mantilla fue ingresado de urgencias al Hospital General Barranquilla, donde lamentablemente los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su llegada.

Las causas del accidente están siendo investigadas por la Policía de Tránsito de Barranquilla. Hasta el momento, no se ha descartado la posibilidad de que el exceso de velocidad o una invasión de carril hayan sido factores determinantes en el choque. Se ha informado que el conductor del taxi, de placas SXP-716, no presentó heridas y no fue trasladado a ningún centro asistencial.

El Grupo Cobra de la Policía Metropolitana, al cual pertenecían los uniformados, ha sido golpeado por esta tragedia. Aunque las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre el caso, los peritos de tránsito trabajan en esclarecer los hechos y determinar si hubo alguna falla mecánica en los vehículos involucrados.

