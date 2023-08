Una situación desalentadora tuvo que vivir un conductor que se encontró en aprietos al sufrir el desprendimiento de una de sus llantas en las carreteras del norte del país.

Luego del percance con una de las llantas de su carro, la cual se desprendió y rodó varios metros, otro conductor pasó, paró, recogió la llanta y se la llevó.

En medio del accidente, el otro transportador aparentemente se detuvo para recoger la llanta abandonada, pero en lugar de ofrecer ayuda, optó por llevársela. “Se me rompió un bocín y se me salió una rueda y quedé ahí. Afortunadamente no pasó nada”.

“Cuando yo me orillé, la llanta salió rodando despacito. Detrás venía otra, y yo si vi que el señor se bajó más adelante, pensé que venía a auxiliarlo a uno a preguntarme qué pasó. Imagínese que el compañero paró adelante, recogió la llanta, la subió al porta repuestos y se fue”, narró el conductor afectado.

De acuerdo con su relato, este conductor de Tabio, Cundinamarca, pidió mayor solidaridad y ayuda en carretera “Cada vez que veamos un compañero en dificultades si podemos servir, hagámoslo”, mencionó.

Y agregó: “No le deseo mal, ojalá la llantica le funcione, pero eso no se hace, arriba en los cielos hay un Dios que todo lo ve; yo compro la llanta, hoy me tocó perder a mi, pero eso no se hace.

El desafortunado hecho ocurrió el pasado miércoles 23 de agosto, en la vía Bosconia, departamento de Cesar, sector de Loma Linda.