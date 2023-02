La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) adelantó una encuesta con la firma Invamer sobre cómo los ciudadanos están viendo la percepción de la salud en Colombia y las reformas que plantea el Gobierno de Gustavo Petro.

El 63 % resaltó que no está de acuerdo con que se eliminen las EPS, el 32 % está de acuerdo con que se eliminen y el 5 % no sabe o no responde.

Otro de los resultados que reveló el informe es que el 58 % de las personas dijeron que el sistema de salud debe mantenerse, pero debe tener algunos ajustes, el 9 % señaló que debe seguir igual y el 32 % aseguró que deberá cambiar totalmente.

De otro lado, el 71% de los encuestados manifiesta su preocupación por un sistema de salud cuyos fondos sean administrados únicamente por entidades públicas.

“Nosotros creemos que el sistema hoy en día funciona bastante bien que tienen muchísimas cosas para mejorar, pero que en realidad el balance es un balance positivo, se han logrado cosas impresionantes cuando uno las compara con los años 90”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

Y agregó: “si tenemos que hacer una reforma muy rápido para poder hacer algunos cambios que mejoren el sistema, tenemos que hacerlo, esos remesones me parecen que son muy interesantes”.

Otros resultados del estudio

En total se realizaron 1.200 encuestas, en 104 municipios y en 21 capitales del país, con una participación de la zona rural del 20% con un margen de error del 1,88 %.

Dentro de los datos entregados por la entidad el 46 % de las personas respondieron que hacen parte del régimen contributivo y el 54 % hacen parte del régimen subsidiado.

En el caso del contributivo el 68 % son cotizantes y el 32 % es beneficiario.

Otro de los datos que entregó la encuesta es que el 73 % de las personas considera que si puede acceder al sistema de salud cuando lo requiere, mientras que el 27 % dice que no puede.

Las causales que señalaron las personas que dicen que no pueden acceder se refiere a que el 55 % manifestó que es por la demora en la asignación de las citas, el 15 % reportó que no ofrecen buen servicio, el 12 % resaltó que el servicio no es ágil y el 10 % no cuenta con suficiente personal para la atención.

Según la encuesta, en los últimos dos años las personas usaron más consultas generales en un 83 %, en el caso de los exámenes médicos la cifra fue del 68 % y en la prescripción y entrega de medicamentos un 67 % de ciudadanos hicieron uso del sistema de salud.

El 34 % de los encuestados califica los servicios de salud como excelente, el 39 % lo califica como aceptable y el 27 % lo califica como malo.