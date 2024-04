El mundo atraviesa una ola de temor e incertidumbre luego de que se confirmara el ataque, por parte de Irán, contra Israel, en respuesta a que este último atacara uno de sus consulados en días recientes.

La situación, que no solo involucra a Israel, sino en la que también intervienen países como Estados Unidos, es crítica, y, aunque ya se han notificado algunas reuniones para dar respuesta a la situación, el panorama sigue siendo incierto.

En redes sociales se viralizaron imágenes que registranen video los momentos exactos en los que se evidencian los misiles lanzados, desde Irán contra lo que sería el norte de Israel.

Se espera que el ataque pueda ser contrarrestado por el domo de hierro que posee Israel, sin embargo aún se está a la espera de que el ataque llegue a su fin para identificar los principales daños en el territorio.

Israel’s Iron Dome is being hammered by the wave of Iran’s🇮🇷 drones and missiles. It is expected that once Israel’s air defence is overwhelmed, more heavy waves of advanced missiles will follow pic.twitter.com/GSOUpo19Hw

— Going Underground (@GUnderground_TV) April 13, 2024