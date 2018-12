En las imágenes, capturadas por el departamento de policía de Nueva York el pasado viernes sobre la zona del Time Square, se evidencia que la romántica propuesta le salió mal al sujeto, que luego intentó recuperar el anillo, sin éxito.

“Requerido por dejar caer el anillo de su novia en @TimesSquareNYC. Ella dijo que sí, pero estaba tan emocionado que lo dejó caer en una rejilla. Nuestros oficiales lo rescataron y nos gustaría devolverlo. ¿Nos ayudas a encontrarlo?”, publicó la policía en Twitter.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes – but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 de diciembre de 2018