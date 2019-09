Un detalle llamó la atención: una línea había sido agregada en lápiz negro con el fin de que el estado de Alabama fuera incluido en el cono del huracán.

El domingo, en un tuit, Trump había señalado, erróneamente, que Alabama formaba parte (junto a Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia) de los estados que podían verse afectados por el huracán.

Poco después de ese mensaje presidencial, la oficina del Servicio Nacional de Meteorología de Birmingham, en Alabama, envió un tuit en el que subrayaba que Alabama no estaba en la trayectoria de Dorian.

“Repetimos: Dorian no tendrá ningún impacto en Alabama“, desmintió al presidente, precisando que el huracán pasaría claramente más al este.

Alabama will NOT see any impacts from #Dorian. We repeat, no impacts from Hurricane #Dorian will be felt across Alabama. The system will remain too far east. #alwx

— NWS Birmingham (@NWSBirmingham) September 1, 2019