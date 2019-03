“Aunque a la prensa no le gusta escribir sobre eso, y tampoco lo necesito, dono a lo largo del año mi salario presidencial anual de $400.000 a diferentes agencias, este (monto) va a la de Seguridad Nacional”, tuiteó Trump al agregar una foto del cheque.

While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I didn’t do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2019