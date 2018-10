“El titular de AP fue muy diferente de mi cita y significado en la historia. No pueden evitarlo. ¡NOTICIAS FALSAS!”, señaló Trump en Twitter, sin ofrecer más detalles sobre el titular en concreto al que se refería.

Después de la entrevista, AP publicó varias noticias, incluyendo una en la que el titular indica que Trump criticó “la prisa para condenar a los saudíes” en relación con el caso de Jamal Khashoggi, un reportero saudí cuyo paradero se desconoce desde que el 2 de octubre entrase en el consulado de su país en Estambul.

Asimismo, una de las respuestas del mandatario dio pie a que medios estadounidenses publicaran una noticia con el titular ‘Trump defiende el tuit que hizo sobre Stormy Daniels’, en referencia a una publicación del presidente en la que llamó “cara de caballo” a la actriz porno, con la que mantiene una batalla legal.

“¿Sabes qué? Puedes tomarlo como quieras”, dijo Trump al ser preguntado sobre si es apropiado que el presidente de EE.UU. insulte de esa manera a una mujer.

Otro de los titulares apunta a que Trump comparó las acusaciones a Arabia Saudí con las que existieron en contra de su nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, a lo largo del proceso para su confirmación en el Senado.

En su respuesta, Trump defendió la presunción de inocencia “hasta que se demuestre lo contrario” y recordó el caso del magistrado, que fue acusado públicamente por tres mujeres de acoso sexual.

“Acabamos de pasar por eso con el juez Kavanaugh, y él era inocente en lo que a mí me concierne”, sentenció el mandatario.

Además, AP publicó otras noticias de índole variada, como una en la que Trump acusa a su exabogado Michael Cohen de ofrecer un testimonio “totalmente falso” en el marco de la trama rusa.

Después del tuit crítico de Trump, AP optó por publicar la transcripción completa de la entrevista en su página web, en la que se pueden leer en su mayoría las preguntas y respuestas, excepto aquellas que se hicieron a micrófono cerrado.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha criticado abiertamente a gran parte de los medios estadounidenses, especialmente a los diarios The Washington Post y The New York Times, y a la cadena de televisión CNN, de los que ha asegurado que publican “noticias falsas”.