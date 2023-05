La Policía busca a un segundo tirador del incidente ocurrido en el Allen Premium Outlets, un extenso complejo comercial y del que de momento no hay confirmación oficial de heridos o fallecidos.

La tragedia, de la que hay imágenes que muestran algunos cuerpos de adultos y menores de edad, ocurrió en la tarde de este sábado 6 de mayo de 2023 pasadas las 3 y media de la tarde, hora local.

“Las fuerzas del orden se encuentran en el lugar de los hechos. Hay una investigación activa que está en curso. Por favor, eviten la zona hasta una nueva actualización”, trinó el Departamento de Policía de Allen.

Agentes se hicieron presentes para adelantar las respectivas evacuaciones del gran número de trabajadores y clientes que estaban en el lugar.

Collin County Sheriff’s Office confirms shooting at Allen Premium Outlet Mall with ‘some victims’, Exact number unknown.

News chopper shows at least 4 bodies after mass shooting at Allen, Texas shopping mall. People were seen being evacuated after a mass shooting. pic.twitter.com/EvhqYxlREb

— @police_frequency (@FrequencyPolice) May 6, 2023