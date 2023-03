Las estadísticas de inseguridad en esa urbe tienen preocupados a algunos de los habitantes del barrio, por lo que intentarían hacer una jugada sorpresiva para crear su propia ciudad.

Según reportes entregados por Univisión en 2022, Atlanta ocupa el lugar número 28 entre las ciudades en las que más creció el índice de asesinatos en EE. UU., lo que ha creado protestas de los ciudadanos por la casi nula intervención de la policía para capturar a los delincuentes.

Ese hecho motivó a los vecinos del suburbio de Buckhead a plantear separarse de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, y así crear una fortaleza para el cuidado de sus intereses.

Así es el vecindario de Buckhead, en un video publicado por la cuenta de YouTube All About Living In Atlanta:

Esa idea estaría basada en dos proyectos de ley, que empezaron a ser promovidos durante la presente semana y que fueron aprobados por un comité del Senado de Georgia. Ese primer empujón hace que la opción de que Buckhead se convierta en una nueva ciudad podría someterse a votación en el pleno del senado.

Para que ese barrio se pueda independizar, requiere que ambas cámaras de la legislatura aprueben los respectivos proyectos y esos sean posteriormente firmados por el gobernador Brian Kemp, para luego permitir que los residentes del área de 24 millas cuadradas puedan votar por dejar de ser parte de la ciudad en las elecciones de noviembre de 2024.

La mencionada zona es una de las más habitadas por los ricos de la ciudad, ya que, en promedio, una casa allí puede costar hasta 1.4 millones de dólares. Su independencia significaría que esa ciudad tendría unos 90.000 ciudadanos menos, lo que disminuiría en una quinta parte su población.

Este es un trino que refleja la negativa de separación de Atlanta que hace el presidente del concejo de Atlanta:

The more you look into the details of the Buckhead City bill- the worse it gets!

This is a very bad idea poorly executed to the detriment of all#keepatlunited pic.twitter.com/UZLL79ub9t

— Doug Shipman, Atlanta City Council President (@DougShipmanATL) February 28, 2023