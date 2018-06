La ministra de relaciones exteriores agregó que por la situación política, económica, social y humanitaria, la “salud de los venezolanos es un tema muy grave, por lo menos para Colombia”.

Holguín informó que el gobierno colombiano ha adoptado medidas en salud, educación, atención a la primera infancia, por lo que se está “atendiendo absolutamente a todos los venezolanos que están en Colombia”.

Además, anticipándose al canciller y expresidente venezolano, Jorge Arreaza, se dirigió a él y le dijo: “No me responda que usted ha atendido a muchos colombianos, eso lo sabemos y siempre le hemos agradecido las puertas abiertas que tuvo Venezuela en la época de los 60, 70, y de los 80, recibiendo a los colombianos”.

La Canciller reiteró el llamado al gobierno de Nicolás Maduro “para que permita establecer un canal humanitario que mitigue las consecuencias de la crisis sobre la población”.

Holguín también reiteró que desconoce el resultado de las elecciones en Venezuela porque el proceso electoral fue ilegítimo.

Arreaza, le respondió a la canciller y a los demás estados participantes en la reunión que ninguno podía reconocer o desconocer los procesos de elecciones en su país: “Nuestro pueblo es el único que reconoce elecciones e instituciones en Venezuela. Aquí no viene ningún gobierno, no tiene ninguna moral ni autoridad política, ni de ningún tipo para reconocer o no nuestro gobierno”.

Además, exigió que el triunfo Nicolás Maduro fuera reconocido, sin hacer ningún tipo de referencia a las escandalosas denuncias de fraude en las elecciones presidenciales:

“Es nuestro pueblo el que elige su presidente, no son los gobiernos, no es Estados Unidos, no es ninguna institución internacional la que elige el presidente de Venezuela, que se llama Nicolás Maduro Moros y fue elegido con el 68 % del apoyo popular en las elecciones del 20 de mayo y demandamos el reconocimiento de nuestro pueblo, exclusivamente. No nos importa si Estados Unidos reconoce o no, o si cualquier gobierno que esté aquí sentado reconoce. Ustedes son los que tienen que reconocer los principios de las Naciones Unidas”.

entre tanto, Holguín agregó que el Gobierno colombiano seguirá actuando con solidaridad hacia los venezolanos porque la situación política, económica, social y humanitaria continúa deteriorando la vida de los venezolanos y sigue incrementando la migración masiva de estos ciudadanos a todos los países de la región a enfrentar condiciones igualmente difíciles.

Según dijo, los registros de la Cancillería revelan que en Colombia el número de migrantes venezolanos ya rodea el millón de personas, de los cuales, el “35% son colombianos nacidos en Venezuela, que habían hecho sus vidas en Venezuela, y que ahora retornan a Colombia”.

Dijo también que esas cifras confirman que Colombia es el país que más recibe a estas personas, pero no deja de ser un “fenómeno regional”, puesto que “hoy hay más de 335 mil venezolanos entre Chile, Brasil, Ecuador y Perú”, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Colombia también apoyó la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), que impulsaron los 14 países del Grupo de Lima y Estados Unidos.

Esta es la intervención de la canciller Holguín, y su referencia a Venezuela a partir del minuto 5:

Y esta la respuesta de Arreaza: