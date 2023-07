Justo en pocos días, concluirán oficialmente las clases para los alumnos del nivel básico de educación y con ello, inician formalmente las vacaciones de verano, pero es que incluso antes de todo esto, los padres ya deben estar al pendiente para la próxima inscripción a la escuela.

En el caso de la Ciudad de México este periodo ya pasó, así es, las preinscripciones para preescolar, primaria y la secundaria ya fueron, pero descuida, si es que se te llegó a pasar la fecha es ahora que puedes realizar el trámite. La SEP junto con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México han informado que será a partir de este lunes 10 que puedes preinscribir de manera extemporánea.

Ahora bien, hay un par de detalles a remarcar, el comunicado especifica que lo anterior solo se indica cuando nuestros hijos e hijas pasan al primer año de preescolar, premiaría o la secundaria y las fechas seleccionadas para este trámite son:

Preescolar del 10 al 21 de julio.

Primaria del 10 al 21 de julio.

Secundaria del 9 al 15 de agosto.

#SEPInforma🗞️ Este lunes inició el periodo de preinscripciones extemporáneas para estudiantes de educación preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2023-2024, en la Ciudad de México. Conoce más: 👉🔗 https://t.co/eLpRZG92AQ pic.twitter.com/NUxRapVyRz — SEP México (@SEP_mx) July 10, 2023

Solo participan escuelas con lugares disponibles

La convocatoria entonces solo contempla a escuelas públicas afiliadas a la SEP que cuenten con lugares disponibles y es que de ahí viene la desventaja de no hacerlo en tiempo y forma, muchos centros educativos ya no contarán con lugares disponibles por lo que ya no entran en esta convocatoria.

El trámite se puede realizar en línea si entras al siguiente enlace, lo único que necesitas momentáneamente es el CURP del niño o niña que quieras preinscribir a su nuevo ciclo escolar.

Si tienes dudas al respecto o deseas consultar alguna situación en concreto puedes enviar un correo electrónico a preinscripcionescdmx@aefcm.gob.mx o también, llamar de lunes a viernes en horario de 10 a 16 horas al siguiente número 55 1053 2709.

Recordemos que las vacaciones concluyen el 27 de agosto que es domingo, siendo el lunes 28 el primer día del nuevo ciclo escolar 2023-2024.