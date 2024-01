Un sorpresivo anuncio fue presentado por parte del denominado Reloj del Juicio Final, que avanza desde hace varios años hasta llegar ahora a una peligrosa cercanía de los que los expertos califican como “catástrofe global”.

El Boletín de Científicos Atómicos, fundado en 1945 por Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer y científicos de la Universidad de Chicago que ayudaron a desarrollar las primeras armas atómicas en el Proyecto Manhattan, explicó en su sitio web que creó el Reloj del Juicio Final dos años después, utilizando imágenes del apocalipsis (medianoche) y el lenguaje contemporáneo de explosión nuclear (cuenta regresiva hasta cero) para transmitir amenazas a la humanidad y al planeta.

El mencionado Reloj del Juicio Final lo fija anualmente la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín en consulta con su Junta de patrocinadores, que incluye a nueve premios Nobel.

Esta herramienta, señaló la organización, se ha convertido en un indicador universalmente reconocido de la vulnerabilidad del mundo a una catástrofe global causada por tecnologías creadas por el hombre.

Para llegar a esa conclusión, los especialistas de la comunidad científica presentaron algunos argumentos con los que justificaron que estamos cerca de un complicado panorama internacional.

Los expertos indicaron en su explicación que “tendencias siniestras continúan apuntando al mundo hacia una catástrofe global”, por lo que remarcó algunos eventos internacionales

El documento con el análisis de los especialistas científicos también puso sobre la mesa a la inteligencia artificial y otros aspectos climáticos que desde antes han sido foco de controversia.

“En 2023, la Tierra experimentó el año más caluroso jamás registrado y enormes inundaciones, incendios forestales y otros desastres relacionados con el clima afectaron a millones de personas en todo el mundo. Mientras tanto, se aceleraron los rápidos y preocupantes avances en las ciencias biológicas y otras tecnologías disruptivas, mientras que los gobiernos sólo hicieron débiles esfuerzos para controlarlos”, sentenció.

Esta fue la publicación en redes sociales en la que la organización apuntó a un nivel de peligro sin precedentes.

Today, the Bulletin’s Science and Security Board once again sets the #DoomsdayClock at 90 seconds to midnight.

Humanity continues to face an unprecedented level of danger.

Read the full statement: https://t.co/PowB7RkzXw pic.twitter.com/aRyF2ZX3wB

