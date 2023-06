En el país se han estado percibiendo grandes y sofocantes temperaturas que en estados puntuales de la república han superado los 40 grados y por supuesto que esto tiene una explicación. Científicos alrededor de todo el mundo han estado monitoreando la actividad del sol y lo que hoy vivimos son las consecuencias de un aumento en la actividad de la gran estrella.

(Vea también: Niña de Valledupar conocerá la Nasa gracias a un programa educativo)

Un evento conocido como máximo del pico solar se tenía previsto para el 2025, pero se adelantó según indican los expertos para este mismo 2023, pero lo interesante es que no es lo que estamos viviendo ahorita con la tercera ola de calor, este pico solar tendrá efecto a finales del 2023 e inicios del 2024 y se le conoce como ‘efecto Terminator’.

Este se refiere a cuando se termina el ciclo solar actual de manera abrupta y el astro cambia de polaridad, normalmente sucede cada 11 años y lo que ocasiona son grandes colisiones en los campos magnéticos de la propia estrella.

Happy #SunDay! This week’s space weather report includes:

· 1 C-class solar flare

· 1 M-class flare

· 20 coronal mass ejections

· 1 geomagnetic storm

This video from NASA’s Solar Dynamics Observatory shows activity on the Sun over the past week. https://t.co/h7qs65v8fb pic.twitter.com/6Pd9FWdE33

— NASA Sun & Space (@NASASun) June 18, 2023