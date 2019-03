Fedriga y su partido han sido fuertes opositores de la iniciativa de implementar 12 vacunas obligatorias en los colegios, reporta el diario británico Independent.

En la actualidad, el político italiano se encuentra en su casa, mientras se termina de recuperar.

En cuanto a la iniciativa de las vacunas para los niños, surgió en 2017 luego de un brote de sarampión, informa El Periódico, y contempla fuertes multas a los padres que no vacunen a sus hijos en etapa de guardería y preescolar.

Fedriga trató al Partido Democrático de su país de “estalinista” por imponer este procedimiento, pero desde su convalecencia dijo que no es que esté contra las vacunas, pero no concuerda con el hecho que sean obligatorias: “Ahora muchos de mis detractores deben estar celebrando que yo me haya enfermado”, dijo, citado por La Vanguardia.