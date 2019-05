De acuerdo con The Angeles Times, la lujosa casa está ubicada en el condominio Holmby Hills, a unos metros de la Mansión Playboy, y la mansión de Jay Z y Beyonce.

Las autoridades dieron con esta cantidad de pistolas, escopetas, ametralladoras, entre otras, gracias a una llamada anónima que alertó que una persona vendía y fabricaba armas ilegalmente y por ello hicieron el allanamiento a las 4 de la mañana del miércoles, explica el mismo medio.

Saenz fue arrestado y lo acusan del delito de transporte ilegal y dar, prestar o vender armas de asalto. Por ahora, podrá pagar una fianza de 50.000 dólares para salir de la cárcel mientras se hace su juicio.

More Than 1000 Guns Seized in Los Angeles Mansion Raid – TIME https://t.co/pbnxaLf0dP pic.twitter.com/PaZnOUIQTl

— Los Angeles Informer (@losangelesinfor) May 9, 2019