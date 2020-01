Guaidó y otros diputados antichavistas fueron bloqueados por integrantes de las fuerzas armadas en la entrada de la Asamblea Nacional justo antes de que se presentara de manera irregular la elección de Luis Parra como nuevo presidente de la entidad.

Sin embargo, Petro trinó asegurando que a Guaidó, presidente interino de Venezuela, “no lo dejaron saltar las rejas porque podía entrar sin problemas por la puerta principal de la Asamblea”.

Esta posición fue similar a la de Maduro, quien afirmó en la inauguración de un estadio de béisbol que Guaidó no ingresó al recinto “porque no quiso dar la cara”, ya que temía que no fuera a ser reelecto como jefe del parlamento.

Y agregó que fue el mismo Guaidó quien solicitó la presencia de los uniformados y que “este fue el mismo operativo de seguridad que se ha montado desde hace 20 años hasta nuestros días”.

Acá, el tuit de Petro y el video de las agresiones a Guaidó: