Getty / 39 % de peruanos no se vacunaría.

green

El sondeo de la encuestadora Ipsos realizado para El Comercio mostró el primer aumento en tres meses del escepticismo hacia las vacunas, después de haber alcanzado su pico más alto en enero con el 48 % y acumular dos meses consecutivos de descenso.

De manera inversa, la confianza hacia las vacunas se ha visto levemente reducida del 60 % al 57 % de peruanos que aceptaría aplicarse la vacuna si tuviese la oportunidad en el momento que se realizó la encuesta.

El punto más abajo de confianza a las vacunas se vivió en Perú en enero, donde apenas el 48 % quería ser inmunizado, empatados con los que no querían vacunarse.

Peruanos, a favor del turismo de vacunas

El sondeo también reveló que el 55 % de los peruanos se vacunaría en otro país si tuviese a la oportunidad, frente a un 43 % que no que no lo haría y un 2 % que no precisó respuesta.

La encuesta se realizó el 31 de marzo a 1.505 personas mayores de edad de 24 de las 25 regiones de Perú, con un margen de error del 2,5 %.

El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, anticipó este sábado que próximamente su Gobierno anunciará un nuevo plan de vacunación que pretende ser más rápido que el actual, que ha logrado vacunar a casi 600.000 personas en apenas un mes.

Entre los vacunados hasta ahora hay personal sanitario de primera línea de atención a los casos de COVID-19, personas de la tercera edad, policías, fuerzas armadas y ahora también bomberos.

“Se está adecuando una nueva estructura para vacunar en unas semanas de manera masiva y rápida. Se reordenará la forma en que se está vacunando para ser eficientes y se pondrá en una web”, dijo Sagasti tras acompañar el inicio de la vacunación a los bomberos voluntarios.

El jefe de Estado consideró que la nueva estrategia evitará la lentitud y la presencia de quienes “se saltan la cola”, como ha ocurrido en distintas regiones.

Un censo universal para el sistema de salud de Perú

Sagasti también adelantó que se está elaborando un padrón con personas mayores de 18 años, ordenado por grupos según su vulnerabilidad.

“Es un esfuerzo enorme. Gran parte de la dificultad que hemos tenido ha sido precisamente por esa fragmentación (del sistema de salud), y eso incluye a los gobiernos regionales, colegios profesionales e instituciones públicas”, apuntó.

A Perú han llegado hasta ahora cerca de 1,4 millones de vacunas, de ellas un millón de la farmacéutica estatal china Sinopharm y cerca de 400.000 de Pfizer.

A lo largo de abril tiene previsto recibir otras 800.000 dosis de Pfizer, parte de los 20 millones de vacunas que ha adquirido a este laboratorio estadounidense.

En total son unas 48 millones de vacunas los que Perú tiene garantizadas a la espera de concretar la compra de los restantes 37 millones que había acordado adquirir a Sinopharm.